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Кадры с места гибели четырех детей при пожаре в Якутии появились в Сети

Происшествия
Кадры с места гибели четырех детей при пожаре в Якутии появились в Сети
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Якутск, 13 февраля. Смертельный пожар произошел в селе Сунтар Сунтарского района. В сгоревшем частном доме спасатели обнаружили шесть погибших человек, среди них было четыре ребенка. РЕН ТВ публикует видео с места трагедии.

По данным регионального МЧС, сгорело 70 «квадратов» деревянного дома. Тушением пожара занимались 24 человека и четыре единицы техники. Правоохранители возбудили по факту гибели людей уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Расследование находится на контроле руководства СК по Республике Саха. Предварительной причиной пожара названо неправильное использование печи или короткое замыкание электропроводки.

Также в ходе прокурорской проверки будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели людей, а также соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

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