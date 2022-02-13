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Президент Финляндии Ниинисте обратил внимание на перемены в поведении Путина

Политика
Президент Финляндии Ниинисте обратил внимание на перемены в поведении Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Хельсинки, 13 февраля. Президент России Владимир Путин за многие годы изменился в поведении и стал более сосредоточенным на внешнеполитической деятельности. Об этом рассказал финский национальный лидер Саули Ниинисте.

Изменения происходили во время всего периода президентства. Однако лично Ниинисте отметил последний год. По его словам, Путин стал более решительным и сосредоточенным в вопросах международной политики. Причиной может стать то, что ситуация на мировой арене сейчас складывается не самая радужная, и только при участии России можно стабилизировать обстановку, передает издание Spiegel.

Президент Финляндии также полагает, что вопрос разрешения украинского кризиса на данный момент является приоритетным для многих стран. Его решение должно произойти путем Минских соглашений.

Похожее мнение ранее высказал и депутат Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Парламентарий подчеркнул, что российский президент отвечает рациональной и аргументированной риторикой на агрессивные выпады Запада.

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