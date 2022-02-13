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Валиева получила 26-й номер на короткую программу личного турнира Олимпиады

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 05:51
Олимпийские игры 2022
Валиева получила 26-й номер на короткую программу личного турнира Олимпиады
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 13 февраля. Состоялась жеребьевка, в результате которой определились номера фигуристок, выступающих в короткой программе одиночного женского турнира на Олимпиаде.

Российская спортсменка Камила Валиева была включена в список участниц, которые выступят в индивидуальном турнире на соревнованиях в Пекине. Она получила 26-й стартовый номер, передает журналист ТАСС. Соотечественницы Валиевой — Александра Трусова и Анна Щербакова выступят под 28-м и 29-м номерами соответственно.

Перед этим Валиева провела утреннюю тренировку, на которой безошибочно откатала короткую программу. Она чисто сделала четверные прыжки и идеально исполнила тройной аксель.

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олимпиада валиева короткая программа стартовые номера
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