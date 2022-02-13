Валиева получила 26-й номер на короткую программу личного турнира Олимпиады

Пекин, 13 февраля. Состоялась жеребьевка, в результате которой определились номера фигуристок, выступающих в короткой программе одиночного женского турнира на Олимпиаде.

Российская спортсменка Камила Валиева была включена в список участниц, которые выступят в индивидуальном турнире на соревнованиях в Пекине. Она получила 26-й стартовый номер, передает журналист ТАСС. Соотечественницы Валиевой — Александра Трусова и Анна Щербакова выступят под 28-м и 29-м номерами соответственно.

Перед этим Валиева провела утреннюю тренировку, на которой безошибочно откатала короткую программу. Она чисто сделала четверные прыжки и идеально исполнила тройной аксель.