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HR-специалист Лоикова объяснила высокий спрос на рабочие профессии в России

Общество
HR-специалист Лоикова объяснила высокий спрос на рабочие профессии в России
pixabay.com  /  skeeze

Салехард, 13 февраля. Рынок труда в России испытывает нехватку представителей рабочих профессий. Особенно остро вопрос стоит с квалифицированными сотрудниками.

Одна из причин этого заключается в дефиците высокооплачиваемых предложений для рабочих с квалификацией. Сейчас курьер и таксист могут зарабатывать больше инженеров, в связи с чем последняя профессия теряет свою привлекательность.

«Физически выносливые и неквалифицированные рабочие стали получать больше, чем квалифицированные. Это очень важный и плохой аспект. На мой взгляд, сейчас исчезнет средний класс хороших рабочих, например, сантехников», — цитирует «Ямал-Медиа» независимого HR-специалиста Зулию Лоикову.

Некоторые компании пытаются улучшить условия труда для своих сотрудников с помощью повышения зарплат и выплаты премий. Однако таких предприятий насчитывается мало.

«Карьерного планирования в стране нет, поэтому получается, что кто в лес, кто по дрова. Мы хватаемся только тогда, когда все совсем плохо», — заключила собеседница издания.

Дефицит персонала наблюдается и в школах, многие учителя отказываются работать по профессии. Академик Евгений Ямбург считает, что это связано с большими нагрузками и низкими зарплатами в педагогической сфере.

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работа профессия квалификация
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