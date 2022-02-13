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Энергетик Марунич предположил, на сколько Европе хватит газа

Экономика
Энергетик Марунич предположил, на сколько Европе хватит газа
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 февраля. Запасы газа в европейских хранилищах подходят к концу, однако текущий отопительный сезон должен пройти без проблем. Такое мнение выразил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Градус напряжения между Россией и Западом в последнее время значительно вырос. По этой причине специалисты в области экономики допускали возможность, что европейские страны могут остаться без газа до завершения этого отопительного сезона.

«Действительно, в Европе небольшие запасы газа. Скорее всего отопительный сезон пройдет без сбоев и каких-либо ограничений поставок не будет», — сказал Марунич в интервью изданию «Украина.ру».

Прогноз на дальнейшую перспективу дать пока сложно. Однако факт того, что запасы иссякают, опровергнуть нельзя, подчеркнул эксперт.

Тем временем глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера предрек повышение цены голубого топлива на рынке Евросоюза. По его словам, прогнозы по газу и нефти на 2022 год были значительно увеличены.

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евросоюз отопительный сезон кризис дмитрий марунич цена на газ
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