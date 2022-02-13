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Орел с востока: историки рассмотрели в Библии неочевидные пророчества о России

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 05:36
Общество
Орел с востока: историки рассмотрели в Библии неочевидные пророчества о России
pixabay.com  /  klimkin

Москва, 13 февраля. Специалисты по истории при изучении библейского Нового завета обнаружили в книге символическое упоминание о России. Эксперты полагают, что некоторые строки могут стать пророческими для страны.

Согласно отсылкам из священной книги, Россия является «орлом с востока». И пока мировые правители будут пытаться бороться за власть, в стороне от конфликта родится новая сила. Именно ей, по мнению историков, и является Россия.

Кроме того, согласно преданию, на востоке есть два сильнейших правителя — это Фувал и Мешех. По мнению экспертов, в современной трактовке речь идет о Москве и Сибири.

Еще одна отсылка была найдена в Кутлумушской летописи 1053 года. Там указано, что семь держав будут противостоять друг другу за право на власть над Константинополем. Результатом этих событий станет распространение православия по всей планете и поглощение им остальных религий.

Недавно своими предсказаниями относительно будущего россиян поделился победитель шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин. Медиум считает, что февраль будет жестоким и агрессивным временем, который станет определяющим для многих.

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библия предсказания новый завет
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