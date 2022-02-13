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Карпович решила отдохнуть с друзьями после слухов о ее разрыве с Прилучным

Шоу-бизнес
Карпович решила отдохнуть с друзьями после слухов о ее разрыве с Прилучным
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 13 февраля. Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович оказалась в эпицентре слухов о ее расставании с актером Павлом Прилучным. Сейчас пара все больше времени проводит порознь.

Слухи появились не на пустом месте. Прилучный проводит время в компании бывшей жены Агаты Муцениеце и детей, а Мирослава отдыхает за границей с друзьями. Актер даже опубликовал пост в социальных сетях, намекая на разрыв отношений.

«Мне повезло, в моей жизни много хороших людей, готовых прийти на помощь, но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе», — написал Прилучный.

Актер попросил подписчиков остановить волну хейта в сторону Мирославы и не делать поспешных выводов о ней. В конце сообщения он предложил быть добрее и внимательнее друг к другу.

Сама Мирослава Карпович никак не комментирует слухи о разрыве отношений с Прилучным. Но, судя по ее Instagram, она неплохо проводит время в компании друзей. Веселый снимок девушка посвятила грядущему дню ее рождения.

Карпович решила отдохнуть с друзьями после слухов о ее разрыве с Прилучным
Pr Scr instagram.com / m1r0slava_karpovich

В прошлом году актера Павла Прилучного сильно избил хозяин калининградского клуба «Завод». Сейчас прокуратура прекратила деятельность заведения, установив нарушения требований пожарной безопасности.

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