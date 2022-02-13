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Sohu: мир отвергнет США из-за дестабилизации отношений России и Украины

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 05:08
Политика
Sohu: мир отвергнет США из-за дестабилизации отношений России и Украины
Федеральное агентство новостей

Пекин, 13 февраля. США с прошлого года целенаправленно пытаются столкнуть Россию и Украину, чтобы добиться полной военной зависимости Европы. Кроме того, именно Соединенные Штаты сегодня стали источником проблем безопасности в ЕС, заявил аналитик Sohu Сюй Ичжэнь.

Вашингтон за последний месяц неоднократно поставлял Киеву вооружение, тем самым усиливая напряженность. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что целью «истерии» США является провокация российско-украинских отношений и последующее подчинение европейских стран.

«Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешняя напряженность между Россией и Украиной вызвана не Россией, а действиями Соединенных Штатов и НАТО и распространяемыми ими слухами о том, что "Россия собирается "вторгнуться" на Украину"», — процитировал Ичжэнь.

Теперь же Европа, долгое время опирающаяся на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, стала их главной мишенью для «раздувания пламени». В качестве примера Ичжэнь привел Литву, которая намерена добиться постоянного гарнизона американских военнослужащих в регионе для укрепления безопасности Восточной Европы.

«Литва, похоже, стала еще одним "вихрем" украинского кризиса. За ним вы можете увидеть тень Соединенных Штатов, раздувающих пламя и принуждение», — рассуждает аналитик.

Sohu: мир отвергнет США из-за дестабилизации отношений России и Украины
Федеральное агентство новостей /

Впрочем, не все идет так, как того желает Вашингтон. В частности, Германия и Франция более рационально подходят к взаимодействию с Россией, поскольку все три государства тесно связаны в энергетической и экономической сферах. Более того, европейские лидеры все чаще принимают дипломатическое участие в урегулировании украинского кризиса. Этот факт позволяет надеяться на «охлаждение» напряженности на Украине в ближайшем будущем, добавил эксперт.

«Нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты являются спойлером и разрушителем региональной безопасности и стабильности… Если Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости ловить рыбу в неспокойных водах и действовать в качестве нарушителя ситуации в области безопасности, то мир отвергнет их», — резюмировал Ичжэнь.

Ранее аналитики Sohu назвали попытки США сделать из Украины рычаг давления на Россию «сокрушительной ошибкой». Однако Вашингтон не учел, что НАТО начнет «трещать по швам» от такого плана.

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