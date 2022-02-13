Жительница Биробиджана родила «королевскую» двойню

Биробиджан, 13 февраля. Разнополые младенцы зарегистрированы в одном из родильных домов Биробиджана. Малыши появились на свет у одной женщины с разницей в одну минуту.

Такую двойню, когда у матери рождаются разнополые близнецы, часто называют «королевской». Детей назвали Ульяна и Севастьян, уточнили в департаменте ЗАГС правительства Еврейской автономной области (ЕАО).

«Рады сообщить о государственной регистрации рождения еще одной двойни в городе Биробиджане. И не простой двойни — "королевской"», — говорится в сообщении.

Новорожденные появились на свет вечером 31 января. В 20:00 родилась Ульяна, а через минуту мир увидел ее брат Севастьян. Для матери эти малыши стали уже вторым и третьим детьми.

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