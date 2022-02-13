Желающих переехать из Байконура россиян расселят в 2022 году

Нур-Султан, 13 февраля. Российским гражданам, проживающим на Байконуре, вручат 600 сертификатов на покупку жилья. Об этом сообщает источник РИА Новости.

По предварительным данным, в очереди на отселение стоят 598 семей — 1399 человек. Отмечается, что в 2022 году запланировано выдать 600 жилищных сертификатов

По данным собеседника агентства, благодаря сертификату один человек получит примерно 1,3 миллиона рублей, поэтому полностью покупку жилья в России покрыть нельзя. В зависимости от цен в конкретном городе, куда переезжают байконурцы, они могут оформить ипотеку или добавить на квартиру из личных накоплений.

Ранее Минфин РФ начал работу над документом, который позволит людям, приобретающим квартиры в новостройках, больше не переплачивать по ипотеке. Так, дольщикам, одновременно являющимся заемщиками по ипотеке, не придется подписывать новую закладную, ее достаточно будет оформить только один раз.