Баранец составил «похоронный» сценарий для нарушающих территориальные воды подлодок США

Москва, 13 февраля. Субмарина ВМС США нарушила территориальные воды России и совершала противоправные действия у берегов Курил. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил, что в будущем в таких случаях может ждать американских моряков.

Своими действиями Вашингтон продемонстрировал «сверхнаглость». В этот раз Россия отреагировала мягко, хотя имела все права поступить иначе. Однако в следующий раз США могут понести военные потери, передает издание «Царьград».

«Эти шутки очень и очень опасные, потому что, с большой долей вероятности, могло бы получиться так, что сегодня бы президент США рассказывал бы, что на дне вот этого морского квадрата могла образоваться большая братская могила в количестве 130-140 погибших американских моряков. Потому что вы понимаете прекрасно: если американцы залезают в наши воды, мы запрашиваем: "Кто вы?", а они не отвечают, то мгновенно бы получили торпеду в бочину. Это была бы огромная братская могила», — заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Предположительно, подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния» попыталась следить за учениями Тихоокеанского флота РФ.Российское командование направило на перехват нарушителя фрегат «Маршал Шапошников».