Врач Мясников попал в эпицентр митинга против коронавирусных ограничений в Париже

Париж, 13 февраля. Известный телеведущий и врач Александр Мясников поехал к сыну в гости. Но его поездка пришлась на серию протестных акций против коронавирусных ограничений.

Мясников опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с места событий. Парижане решили присоединиться к канадским дальнобойщикам, которые бунтуют против обязательной вакцинации. Еще одним поводом для выхода на улицу послужили высокие цены на энергоносители.

«Приехал, называется, к сыну в гости!» — написал теледоктор в мессенджере.

Согласно последним данным, участники незаконного митинга в составе автоколонны «Конвой свободы» добрались до Елисейских полей. Правоохранительным органам Парижа пришлось применить против бунтарей слезоточивый газ. Власти организовали прибытие в столицу Франции семь тысяч силовиков и бронетехники.