Депутат Рады Рабинович подтвердил сообщения, что русским нельзя посещать Украину

Киев, 13 февраля. Гражданам России неофициально запрещен въезд на территорию Украины. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Парламентарий подтвердил информацию портала «Страна.ру», который ранее сообщил аналогичные сведения. Рабинович не рассказал подробностей и не уточнил источник информации.

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал Рабинович в своем Telegram-канале.

При этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в беседе с изданием «Телеграф» опроверг эту информацию. По его словам, такие сведения являются слухами.

Согласно некоторым источникам, не впускают россиян пограничные службы. Попытавшимся попасть в страну заявили, что им нужно предоставить справку о смерти близкого родственника. Такие правила якобы начали действовать с обеда вчерашнего дня.