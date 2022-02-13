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Политика
Депутат Рады Рабинович подтвердил сообщения, что русским нельзя посещать Украину
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Депутат Рады Рабинович подтвердил сообщения, что русским нельзя посещать Украину

Политика
Депутат Рады Рабинович подтвердил сообщения, что русским нельзя посещать Украину
instagram.com  /  @vadimrabinovich

Киев, 13 февраля. Гражданам России неофициально запрещен въезд на территорию Украины. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Парламентарий подтвердил информацию портала «Страна.ру», который ранее сообщил аналогичные сведения. Рабинович не рассказал подробностей и не уточнил источник информации.

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал Рабинович в своем Telegram-канале.

При этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в беседе с изданием «Телеграф» опроверг эту информацию. По его словам, такие сведения являются слухами.

Согласно некоторым источникам, не впускают россиян пограничные службы. Попытавшимся попасть в страну заявили, что им нужно предоставить справку о смерти близкого родственника. Такие правила якобы начали действовать с обеда вчерашнего дня.

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украина россияне граница
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