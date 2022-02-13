Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 3,6 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 13 февраля. Сейсмическое событие произошло утром воскресенья на юго-востоке Камчатки. Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано на территории Елизовского района, сообщили в региональном филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмического события находился на расстоянии семи километров от районного центра Елизово. При этом сам очаг землетрясения залегал на глубине в 196 километров. Сотрудники МЧС также отметили, что жители Елизовского района подземных толчков не ощутили, передает «Интерфакс».

«В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось», — следует из сообщения ведомства.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера произошло ранее на Сахалине. Как сообщили в Единой геофизической службе РАН, эпицентр сейсмического события располагался на глубине 13 километров, мощные подземные толчки ощутили жители нескольких районов региона.