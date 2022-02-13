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Украинский телеканал обвинили в фальсификации итогов нацотбора на Евровидение

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 04:38
Общество
Украинский телеканал обвинили в фальсификации итогов нацотбора на Евровидение
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Киев, 13 февраля. Украинская группа Kalush Orchestra усомнилась в честности подсчета голосов в рамках национального отбора на Евровидение-2022. Итоги подвел телеканал «Общественный».

Претензия артистов заключается в поведении ведущего, который несколько раз перепутал результаты участников. Периодически с экранов исчезала турнирная таблица. В итоге членам жюри пришлось делать подсчеты вручную, используя карандаш и бумагу.

Уже после нацотбора солист группы вступил в конфликт с представителем жюри и членом правления телеканалом Ярославом Лодыгиным. Певец попросил показать ему документ с количеством голосов зрителей, однако его просьба так и не была выполнена.

Представлять Украину на Евровидении в этом году будет 28-летняя певица Алина Паш. В 2019 году она попала в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Артистка также публиковала фотографию с Красной площади в Москве, но быстро ее удалила.

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украина скандал евровидение-2022 нацотбор
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