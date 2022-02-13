Песков: Россия будет расширять взаимодействие с Западом на взаимных условиях

Москва, 13 февраля. Дальнейшее развитие взаимоотношений России и западных стран будет происходить только на равных условиях. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва будет сотрудничать со всеми странами, включая США и Европу. Однако Россия будет искать взаимодействия там, где для этого есть взаимные условия, отметил Песков.

«Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал Песков в беседе с РИА Новости

Песков также отметил, что это абсолютно нормальная практика, когда отношения на одном фланге компенсируются общением на другом. Подобная ситуация происходит у всех государств и Россия не исключение, добавил пресс-секретарь Кремля.

Недавно Дмитрий Песков подверг критике Мюнхенскую конференцию этого года. По его мнению, она потеряла объективность и «превращается в клуб одной точки зрения».