Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 05:38
05:36
Общество
Орел с востока: историки рассмотрели в Библии неочевидные пророчества о России
05:12
Шоу-бизнес
Карпович решила отдохнуть с друзьями после слухов о ее разрыве с Прилучным
05:10
Происшествия
Участок ЗСД в Петербурге остался без освещения из-за коммунальной аварии
05:09
Происшествия
Одноклассница найденной в луже крови девочки поделилась деталями инцидента в Мурманске
05:08
Политика
Sohu: мир отвергнет США из-за дестабилизации отношений России и Украины
05:04
Общество
Жительница Биробиджана родила «королевскую» двойню
04:50
Общество
Желающих переехать из Байконура россиян расселят в 2022 году
04:47
Армия
Баранец составил «похоронный» сценарий для нарушающих территориальные воды подлодок США
04:41
Общество
Врач Мясников попал в эпицентр митинга против коронавирусных ограничений в Париже
04:41
Политика
Депутат Рады Рабинович подтвердил сообщения, что русским нельзя посещать Украину
Все новости

Песков: Россия будет расширять взаимодействие с Западом на взаимных условиях

Политика
Песков: Россия будет расширять взаимодействие с Западом на взаимных условиях
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Дальнейшее развитие взаимоотношений России и западных стран будет происходить только на равных условиях. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва будет сотрудничать со всеми странами, включая США и Европу. Однако Россия будет искать взаимодействия там, где для этого есть взаимные условия, отметил Песков.

«Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал Песков в беседе с РИА Новости

Песков также отметил, что это абсолютно нормальная практика, когда отношения на одном фланге компенсируются общением на другом. Подобная ситуация происходит у всех государств и Россия не исключение, добавил пресс-секретарь Кремля.

Недавно Дмитрий Песков подверг критике Мюнхенскую конференцию этого года. По его мнению, она потеряла объективность и «превращается в клуб одной точки зрения».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: Россия будет расширять взаимодействие с Западом на взаимных условиях
россия песков запад
Комментировать