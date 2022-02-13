Автоэксперт Шумский назвал причину появления длинных пробок зимой

Москва, 13 февраля. Снегопады становятся испытанием для любого автомобилиста. Почему зимой заторы образуются чаще и длиннее, рассказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Виновниками ухудшения движения нередко становятся сами водители. Если они знают о снегопаде, все равно рискуют садиться за руль и с безразличием относятся к предупреждениям, пишет радио Sputnik.

«Люди думают, что «проскочат», но не получается. К тому же до 30% автомобилистов ездят на летней резине вплоть до середины зимы», — отметил эксперт Шумский.

Во время снегопадов водители мешают коммунальным службам работать. По словам автоэксперта, спецтехника тоже стоит в пробках и не успевает вовремя добраться до нужного места. В такое время рекомендуется пользоваться подземным видом транспорта.

Иногда водители вынуждены стоять в длинной пробке из-за аварий. На Ново-Московском тракте в Екатеринбурге столкнулись более десяти автомобилей. По предварительным данным, несколько машин вылетело в кювет.