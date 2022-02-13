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Валиева безошибочно откатала тренировку в преддверии турнира одиночниц на ОИ

Олимпийские игры 2022
Валиева безошибочно откатала тренировку в преддверии турнира одиночниц на ОИ
Федеральное агентство новостей

Пекин, 13 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, которая утром вышла на тренировку перед стартом турнира одиночниц на Олимпийских играх, откатала короткую программу без единой ошибки.

На льду юная спортсменка продемонстрировала качественное выполнение сложнейших элементов. Она чисто сделала четверные прыжки, а в прогоне идеально исполнила тройной аксель, а также каскады — тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп. Ее партнеры по сборной России также появились на катке. Александра Трусова не смогла совладать с тройным акселем, а Анна Щербакова выполнила прогон произвольной программы с двумя «бабочками» на четверных прыжках.

Одиночная короткая программа у женщин стартует 15 февраля в 13:00 по московскому времени. Произвольная программа начнется 17 февраля в 13:00 по Москве.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) решит судьбу Камилы Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу, взятую еще в конце декабря, до старта Олимпийских игр. Юную спортсменку могут отстранить от дальнейшего участия в Играх.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Валиева безошибочно откатала тренировку в преддверии турнира одиночниц на ОИ
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