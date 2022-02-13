Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Якутии

Якутск, 13 февраля. Шесть человек стали жертвами пожара, охватившего частный жилой дом в селе Сунтар Сунтарского района Якутии. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля.

Возгорание началось в двухэтажном частном доме. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Прокуратура в ходе проверки оценит причины и условия, способствовавшие гибели людей, а также соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности.

Тушением пожара занимались 24 спасателя и четыре единицы спецтехники. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако в доме могли находиться еще пять человек.