Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 05:38
05:36
Общество
Орел с востока: историки рассмотрели в Библии неочевидные пророчества о России
05:12
Шоу-бизнес
Карпович решила отдохнуть с друзьями после слухов о ее разрыве с Прилучным
05:10
Происшествия
Участок ЗСД в Петербурге остался без освещения из-за коммунальной аварии
05:09
Происшествия
Одноклассница найденной в луже крови девочки поделилась деталями инцидента в Мурманске
05:08
Политика
Sohu: мир отвергнет США из-за дестабилизации отношений России и Украины
05:04
Общество
Жительница Биробиджана родила «королевскую» двойню
04:50
Общество
Желающих переехать из Байконура россиян расселят в 2022 году
04:47
Армия
Баранец составил «похоронный» сценарий для нарушающих территориальные воды подлодок США
04:41
Общество
Врач Мясников попал в эпицентр митинга против коронавирусных ограничений в Париже
04:41
Политика
Депутат Рады Рабинович подтвердил сообщения, что русским нельзя посещать Украину
Все новости

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Якутии

Происшествия
Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Якутии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Якутск, 13 февраля. Шесть человек стали жертвами пожара, охватившего частный жилой дом в селе Сунтар Сунтарского района Якутии. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля.

Возгорание началось в двухэтажном частном доме. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Прокуратура в ходе проверки оценит причины и условия, способствовавшие гибели людей, а также соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности.

Тушением пожара занимались 24 спасателя и четыре единицы спецтехники. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако в доме могли находиться еще пять человек.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Якутии
пожар мчс рф якутия
Комментировать