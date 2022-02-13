Газета «Страна.ua» сообщила о закрытии воздушного пространства Украины с 14 февраля

Киев, 13 февраля. Воздушное пространство над Украиной будет закрыто для любых авиаперелетов с понедельника. Соответствующие сведения следуют из материала газеты «Страна.ua».

Подчеркивается, что данная мера вызвана действиями западных страховых компаний. Как отметили авторы публикации со ссылкой на источники, воздушную блокаду Украины вводят крупнейшие страховщики из Великобритании.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — говорится в сообщении газеты.

Британские компании отправили в адрес всех мировых собственников самолетов официальное сообщение. Они заявили, что через 48 часов страховое покрытие для любого воздушного судна на территории Украины уже не будет действовать.

Ранее стало известно, что пограничные службы Украины перестали пускать на территорию страны российских граждан. Исключения предоставляются лишь тем, у кого есть справка о смерти близкого родственника в стране.