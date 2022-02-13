День X: чего ждать от судей CAS по делу о допинг-пробе Камилы Валиевой

Пекин, 13 февраля. Уже сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) решит судьбу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу, взятую еще в конце декабря, до старта Олимпийских игр.

Финального решения по делу о положительной допинг пробе звезды мирового женского одиночного фигурного катания до сих пор нет. Юная спортсменка ежедневно тренируется и выходит на лед перед фотографами и представителями СМИ, но может ли она надеяться на помилование — пока неизвестно. Однако состав Спортивного арбитражного суда может натолкнуть на определенные варианты разрешения ситуации, пишет «Чемпионат».

Фабио Иудик (Италия) — юрист, адвокат, который специализируется по уголовным делам, апелляционный судья Итальянской федерации спортивной рыбалки и подводной деятельности. Известен по работе с миланским футбольным клубом «Интер», в частности с нападающим Кристианом Вьери. Форвард подал иск клубу и телекомпании за прослушание телефона и слежку, в итоге ему удалось получить моральный ущерб в размере 1 млн евро.

Кроме того, Иудик был членом комиссии CAS в 2012 году, когда было вынесено решение по делу тяжелоатлетки из Польши Маржене Карпинской. В допинг-пробе спортсменки тогда обнаружили 19-норандростерон и дали дисквалификацию на два года.

Global Look Press / Yohei Osada/AFLO

Джеффри Бенц (США) — в прошлом профессиональный фигурист, защищавший цвета американской сборной. После того, как повесил коньки на гвоздь, был в Федерации фигурного катания США, а затем и в Национальном олимпийском комитете (НОК) США. В Спортивном арбитражном суде работает больше 20 лет. Среди его громких дел — дисквалификация лыжницы из Норвегии Терезы Йохауг за стероиды, сокращение срока дисквалификации американского легкоатлета Кристиана Коулмена, а также мельдоний в организме российской теннисистки Марии Шараповой. Бенц также участвовал в подаче апелляции на решение об отстранении от участия в ОИ-2016 атлетов из России.

Весна Бергант Ракочевич (Словения) — горнолыжница в прошлом, юрист с 1992 года. Участвовала в делах по конному спорту, баскетболу, гольфу, а также «приложила руку» к российскому футбольному клубу «Химки» (громкое дело о контракте между клубом и агентом игрока — Прим. ФАН). Ее последнее дело — иск американо-ямайской бобслеистки Жасмин Фенлатор-Викториан о допуске ее двойки до Олимпиады.

Какая будет поставлена точка в деле юной Камилы Валиевой — до сих пор загадка. Весь спортивный мир замер в ожидании итогового решения CAS. На кону не только медаль российской сборной в командном турнире по фигурному катанию, но и дальнейшая карьера 15-летней девочки, которая, в случае отрицательного исхода, может с легкостью надломиться.

Напомним, что в организме Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. При этом положительная проба была сдана еще в конце декабря, до старта Олимпиады. Немецкое издание Sportschau считает виновным в ситуации врача из группы тренера Этери Тутберидзе.