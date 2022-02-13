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Яна Рудковская отправилась отдыхать на мальдивскую виллу за 60 тыс. долларов в сутки

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 03:35
Шоу-бизнес
Яна Рудковская отправилась отдыхать на мальдивскую виллу за 60 тыс. долларов в сутки
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Мале, 13 февраля. Продюсер Яна Рудковская отправилась отдыхать от рабочих будней на Мальдивы. Однако даже оттуда она не забывает держать своих подписчиков в курсе событий.

Так, недавно звезда сообщила, что приняла участие в морской прогулке. В качестве транспорта Рудковская выбрала яхту. Во время небольшого путешествия продюсер засняла огромную виллу, отметив, что она является самой дорогой на Мальдивах.

Стоимость проживания в таком домике для отдыха оказалась 60 тысяч долларов в сутки. Рудковская сообщила, что ей выпал шанс пожить на вилле, однако это продлится не более дня — помещение Яне предоставил отель в качестве подарка.

«Вилла состоит из трех частей. Это самая дорогая водная вилла на Мальдивах. И мы будем на ней отдыхать. Нам ее подарил отель на один день. Если хотите, я сделаю экскурсию», — поделилась она.

На Мальдивах сейчас пребывает еще одна инстадива — Ксения Бородина. В райский уголок она отправилась уже второй раз за зиму.

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Яна Рудковская отдых мальдивы дорогая вилла
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