Дело Валиевой будет рассматривать арбитр, который почти десять лет работал в НОК США

Пекин, 13 февраля. Арбитр Джеффри Бенц войдет в состав коллегии, которая рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Бенц работал в Национальном олимпийском комитете США с 1997 по 2006 год.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об участии Джеффри Бенца в рассмотрении дела Валиевой. Арбитр когда-то выступал за американскую сборную на международных соревнованиях. Кроме того, он работал в Федерации фигурного катания США и в Национальном олимпийском комитете Соединенных Штатов.

Именно Бенц участвовал в дисквалификации теннисистки Марии Шараповой, а также рассматривал дело американского спринтера Кристиана Коулмена, которому был урезан срок дисквалификации за допинг.

Напомним, в допинг-пробе Валиевой, сданной в конце 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Дело, участвующей в Олимпиаде в Пекине спортсменки, рассмотрят 13 февраля. Тренер Этери Тутберидзе ранее сообщила, что не понимает, почему спортсменку с сомнительной допинг-пробой от 25 декабря могли допустить на Олимпийские игры.