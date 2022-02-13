Сукре, 13 февраля. Призыв к многополярности, озвученный президентом России Владимиром Путиным в «мюнхенской речи», стал важным уроком для Латинской Америки. Об этом сказал представитель Боливии в ООН Диего Пари.

Конференция по безопасности, состоявшаяся в Мюнхене в 2007 году, стала одной из самых важных за все время. По словам представителя Боливии в ООН, президент России тогда предрек становление многополярного мира.

«Это был момент, когда Путин сделал видимым то, что предстояло — многополярный мир. Мир, где не должна устанавливаться точка зрения самой влиятельной страны, а должна иметь место коллективная точка зрения, которая интересна различным странам», — заявил Пари в интервью РИА Новости.

Политик вспомнил события в Боливии, которые произошли два года назад. Тогда при попытке госпереворота народу страны пытались навязать однополярную точку зрения. Однако эта позиция была отвергнута ради демократии и установления собственно политико-экономической модели.

Недавно экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль тоже высказалась о значимости «мюнхенской речи». В своем интервью она указала, что все современные дипломатические шаги являются следствием бездействия Запада на протяжении 15 лет.