Продукты с лечебными свойствами начнут создавать в России

Москва, 13 февраля. Ученые решили создать продукты, которые будут обладать заданными лечебными свойствами. Их разработкой займутся специалисты Национального центра генетических ресурсов растений.

Центр расположен на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР). Он обладает крупнейшей в мире коллекцией, в которую входят 320 тысяч образцов культурных растений и их диких сородичей, передает газета «Известия».

Работа специалистов новой организации нацелена на поиск способов получения продуктов питания с заданными функциональными свойствами. Последние должны отвечать задачам здорового, функционального, индивидуализированного питания. Уже через два–три года россиянам могут представить безглютеновую пшеницу для пациентов с аллергией, красный ржаной хлеб для здоровья сердца и многое другое.

Ученые из Коми ранее представили технологический проект по питанию и медицинскому обслуживанию в условиях Арктики. Для этого они использовали данные о здоровье и факторах, влияющих на человека при работе в арктической среде.