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Политолог Дьяченко: команда Зеленского напугала народ Украины своим «истинным лицом»

Политика
Политолог Дьяченко: команда Зеленского напугала народ Украины своим «истинным лицом»
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда перестали «симулировать вменяемость», тем самым показав свое истинное лицо. Такую характеристику руководству страны дала украинский политолог Елена Дьяченко в интервью телеканалу «Наш».

Современная украинская власть игнорирует нужды и проблемы своего народа, извлекая выгоды из своего главенствующего положения. Так, Киев незаконно закрывает телеканалы, принимает лоббистские законы и манипулирует энергорынком, отметила политолог.

«Власть получили, а законно ее осуществлять они не могут», — заявила Елена Дьяченко в эфире телеканала «Наш».

Действия нынешнего президента Украины вызывают вопросы и неоднозначную реакцию не только у населения страны, но и за рубежом. Во время недавней встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский шокировал его настолько, что глава Пятой республики формально «сбежал» из Киева.

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