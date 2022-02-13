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Политика
Захарова: агентство Bloomberg начало обслуживать интересы Вашингтона
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Захарова: агентство Bloomberg начало обслуживать интересы Вашингтона

Политика
Захарова: агентство Bloomberg начало обслуживать интересы Вашингтона
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 13 февраля. Информационное агентство Bloomberg с недавнего времени стало обслуживать интересы Вашингтона, несмотря на то, что раньше оно себя позиционировало как независимое издание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Теперь Bloomberg является средством распространения информации, нужной Соединенным Штатам, отметила дипломат. При этом ресурсы, подключенные к этому процессу, задействованы по максимуму. СМИ нагнетает обстановку на международной арене, распространяя различные «заказные истории из Вашингтона». И публикация таких материалов — беспрецедентное дело.

«В первую очередь, конечно, тут на первых ролях агентство Bloomberg, некогда выдававшее себя и бывшее, кстати говоря, финансовой аналитикой, сейчас (оно) просто перешло в четкое обслуживание. Тут нет никаких сомнений, потому что речь идет не о работе информационного агентства, а просто о средстве массового распространения нужной информации. Нужной понятно кому — Вашингтону», — объяснила Захарова.

Аналогичные действия можно увидеть и за другими СМИ. Началось это еще в 2013-2014 годах, когда журналисты тиражировали «истерические припадки западных партнеров».

Ранее Захарова прокомментировала отправку американских военных в Польшу. По ее мнению, это является показательной истерикой.

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