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NI: США раздули истерику вокруг Украины с целью остановить «СП-2»

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 03:15
Экономика
NI: США раздули истерику вокруг Украины с целью остановить «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 13 февраля. Спецслужбы Соединенных Штатов нагнетают обстановку с возможным обострением ситуации на Украине для того, чтобы остановить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом в своем материале для журнала National Interest рассказал профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.

Руководство США изначально не верило в возможность эскалации ситуации на Украине, однако воспользовалось этим инфоповодом, чтобы раздуть истерию на международной арене. Белому дому необходим рынок сбыта для СПГ, а при вводе в эксплуатацию российского трубопровода он будет закрыт.

«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода "Северный поток — 2"», — написал Хэндриксон.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что причин для задержки сертификации «СП-2» нет. Москва ожидает, что Берлин в ближайшее время одобрит ввод в эксплуатацию трубопровода.

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сша германия сп-2
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