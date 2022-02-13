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Более десятка человек оказались под завалами после обрушения бара в Лондоне

Происшествия
Более десятка человек оказались под завалами после обрушения бара в Лондоне
wikipedia.org  /  MANHATTAN RESEARCH INC

Лондон, 13 февраля. Помощь медиков понадобилась 13-ти пострадавшим после частичного обрушения популярного лондонского бара. Об этом сообщила служба скорой помощи столицы Великобритании (LAS).

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 16:45 по местному времени. При этом четырем пострадавшим понадобилась экстренная госпитализация.

«Мы тесно взаимодействовали с партнерами по экстренным службам и оказали помощь 13 людям. У трех пациентов были потенциально серьезные травмы, еще 10 получили более легкие ранения», — говорится в заявлении LAS.

Член парламента Великобритании Дайана Эббот сообщила, что ЧП случилось в популярном баре Two More Years. По ее словам, в здании, расположенном в районе Хакни-Уик, произошло обрушение антресольного этажа.

Недавно в Москве металлический каркас обрушился на 25 автомобилей, припаркованных на частной стоянке в районе Ивановское. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео последствий.

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