Зеленский поблагодарил Канаду за многомиллионный кредит на экономические нужды Украины

Киев, 13 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил слова благодарности премьер-министру Канады Джастину Трюдо за участие Оттавы в деэскалации ситуации вокруг Киева. Об этом президент страны написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава государства отметил дипломатические усилия западных партнеров. По его словам, Канада оказываемой помощью показывает, что Киев и Оттава «вместе».

«Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины», — написал Зеленский.

Канада 21 января предложила Украине кредит на сумму 96 млн долларов на поддержку экономики и проведение реформ. Вместе с тем Оттава предоставит Киеву 4,8 млн на техническую помощь для поддержания этого займа.

Ранее украинский лидер отметил усилия французской стороны по снижению градуса напряженности на Украине. Он разместил соответствующий пост в Twitter, в котором рассказал о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу активизации «нормандского формата».