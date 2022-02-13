Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 04:06
04:00
Общество
Вирусолог Аграновский: «Не ищите волшебную палочку для борьбы с микробами дома»
03:56
Политика
Газета «Страна.ua» сообщила о закрытии воздушного пространства Украины с 14 февраля
03:44
Олимпийские игры 2022
День X: чего ждать от судей CAS по делу о допинг-пробе Камилы Валиевой
03:36
Общество
Сомнолог Хан обозначила оптимальную длительность дневного сна
03:35
Шоу-бизнес
Яна Рудковская отправилась отдыхать на мальдивскую виллу за 60 тыс. долларов в сутки
03:34
Спорт
Дело Валиевой будет рассматривать арбитр, который почти десять лет работал в НОК США
03:27
Политика
Постпред Боливии в ООН Пари: «мюнхенская речь» Путина стала знаковой для Латинской Америки
03:23
Общество
Продукты с лечебными свойствами начнут создавать в России
03:20
Политика
Политолог Дьяченко: команда Зеленского напугала народ Украины своим «истинным лицом»
03:18
Политика
Захарова: агентство Bloomberg начало обслуживать интересы Вашингтона
Все новости

Зеленский поблагодарил Канаду за многомиллионный кредит на экономические нужды Украины

Политика
Зеленский поблагодарил Канаду за многомиллионный кредит на экономические нужды Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил слова благодарности премьер-министру Канады Джастину Трюдо за участие Оттавы в деэскалации ситуации вокруг Киева. Об этом президент страны написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава государства отметил дипломатические усилия западных партнеров. По его словам, Канада оказываемой помощью показывает, что Киев и Оттава «вместе».

«Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины», — написал Зеленский.

Канада 21 января предложила Украине кредит на сумму 96 млн долларов на поддержку экономики и проведение реформ. Вместе с тем Оттава предоставит Киеву 4,8 млн на техническую помощь для поддержания этого займа.

Ранее украинский лидер отметил усилия французской стороны по снижению градуса напряженности на Украине. Он разместил соответствующий пост в Twitter, в котором рассказал о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу активизации «нормандского формата».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский поблагодарил Канаду за многомиллионный кредит на экономические нужды Украины
украина зеленский канада трюдо кредит
Комментировать