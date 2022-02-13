Жертвой пожара в жилом доме в Якутии стал один человек

Сунтар, 13 февраля. Смертельный пожар произошел в населенном пункте Сунтар Республики Якутия. Жертвой возгорания в жилом доме стал один человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Первая бригада пожарных прибыла на место происшествия, когда дом уже был охвачен пламенем. По словам представителя ведомства, внутри горящего здания могли находиться еще не менее пяти человек, передает Telegram-канал SakhaDay.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить уполномоченным сотрудникам экстренных служб. В ликвидации возгорания приняли участие 24 спасателя и четыре единицы спецтехники.

Некоторое время назад в хозяйственной постройке Центрального района Сочи произошел пожар. После его тушения на месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины.