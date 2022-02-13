Юрист Имамов напомнил российским дачникам о штрафах за неочищенный снег

Москва, 13 февраля. Многие российские граждане с приходом зимы консервируют свои участки до самой весны. Однако они могут столкнуться с серьезными штрафами, рассказал юрист Марсель Имамов.

Так, одним из потенциальных нарушений является неочищенная от снега территория. По словам Имамова, штраф за это грозит как собственнику участка, так и юридическому лицу в виде садового хозяйства. Юрист объяснил, что неубранная территория является нарушением требований пожарной безопасности, передает «Прайм».

«По статье 20.4 КоАП РФ и согласно положениям правил противопожарного режима, в России нарушением считаются действия или бездействие владельцев участков, если они привели к ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения», — объяснил юрист.

Имамов добавил, что штраф для владельцев участка за неубранный снег составит от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма будет варьироваться от 6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 до 30 тысяч, а для юрлиц от 150 до 200 тысяч рублей.

Недавно правозащитники напоминали, что россияне могут столкнуться с штрафом при перевозке алкогольных напитков без маркировки. По словам юриста Василия Данилова речь идет о любых продуктах с этиловым спиртом свыше 0,5% в объеме от 10 литров.