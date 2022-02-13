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Немецкий политолог Рар призвал Берлин договориться с Москвой об увеличении поставок газа

Экономика
Немецкий политолог Рар призвал Берлин договориться с Москвой об увеличении поставок газа
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 13 февраля. Руководству Германии необходимо заключить с Россией контракт на дополнительные поставки газа. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

На данный момент в Германии наблюдается серьезный дефицит сырья. Это произошло на фоне электрификации, в ходе которой страна откажется от атомной энергетики и угля. Рар уверен, что дополнительные поставки газа только помогут ФРГ в этом процессе.

«Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород», — сообщил Рар.

Похожее мнение ранее высказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он считает, что если в ближайшее время не произойдет технический прорыв в области электроэнергии, то Германия будет зависима от голубого топлива еще 50 лет.

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