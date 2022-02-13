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Автоэксперт Червяков предупредил об опасности неправильного положения рук на руле машины

Общество
Автоэксперт Червяков предупредил об опасности неправильного положения рук на руле машины
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Москва, 13 февраля. Положение рук на руле автомобиля значительно влияет на удобство вождения, а также на способность быстро реагировать на нестандартные ситуации. Чем грозит неправильная хватка, рассказал руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков.

Нельзя класть руки на нижнюю часть руля, просовывая их в колесо, отметил эксперт. Это лишает способности быстро реагировать в экстренной ситуации и грозит травмой конечностей, передает агентство «Прайм».

«Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете, и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию, и кроме того, рискуете получить травму кистей», — объяснил Червяков.

Если же руки на руле лежат выше середины, то соответствующие риски существенно уменьшаются. В этих случаях можно использовать как открытый, так и закрытый хват. В первом случае удобнее будет маневрировать, а во втором контролировать машиной на скользкой дороге.

Автоэксперт Алексей Хресин, в свою очередь, предостерег от вождения в состоянии усталости и недомогания. Данное правило особенно важно соблюдать в период пандемии.

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автомобиль последствия важность положение рук
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