Валиева, Щербакова и Трусова вышли на утреннюю тренировку в Пекине

Пекин, 13 февраля. Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева вышли на лед, чтобы провести утреннюю тренировку перед стартом турнира одиночниц на Олимпийских играх.

Пока весь мир замер в ожидании решения комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу Камилы Валиевой, юная спортсменка вышла на каток, чтобы выполнить элементы из короткой программы вместе со своими соотечественницами. Напомним, что в допинг пробе 15-летней фигуристки, сданной еще в декабре, были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин.

Решение по ситуации с Валиевой должны принять 13 февраля. Россиянку могут отстранить от дальнейшего участия в Олимпийских играх.