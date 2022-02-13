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Валиева, Щербакова и Трусова вышли на утреннюю тренировку в Пекине

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 02:49
Олимпийские игры 2022
Валиева, Щербакова и Трусова вышли на утреннюю тренировку в Пекине
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 13 февраля. Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева вышли на лед, чтобы провести утреннюю тренировку перед стартом турнира одиночниц на Олимпийских играх.

Пока весь мир замер в ожидании решения комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу Камилы Валиевой, юная спортсменка вышла на каток, чтобы выполнить элементы из короткой программы вместе со своими соотечественницами. Напомним, что в допинг пробе 15-летней фигуристки, сданной еще в декабре, были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин.

Решение по ситуации с Валиевой должны принять 13 февраля. Россиянку могут отстранить от дальнейшего участия в Олимпийских играх.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Валиева, Щербакова и Трусова вышли на утреннюю тренировку в Пекине
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