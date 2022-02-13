Angara Security: мошенники начали устраивать обманные конкурсы перед Днем всех влюбленных

Москва, 13 февраля. Количество различных обманных розыгрышей и конкурсов значительно увеличивается в преддверии Дня всех влюбленных. Какие схемы используют мошенники 14 февраля, рассказал руководитель группы анализа и расследований Центра мониторинга Angara Security Никита Струков.

Среди наиболее распространенных способов обмана находятся розыгрыши парных билетов в кино, на концерты или рестораны. По словам Струкова, мошенники стараются максимально использовать желание граждан порадовать свою вторую половинку, передают «Известия».

«Конечной целью всех этих манипуляций служит загрузка вредоносного ПО с мошеннического веб-ресурса на пользовательские устройства либо компрометация данных банковских карт«, — объяснил специалист.

Еще одним новым способом обмана граждан среди злоумышленников стали рассылки о ковидных выплатах. По словам IT-эксперта Александра Маляревского, таким образом мошенники используют всплеск заболеваемости из-за омикрон-штамма с выгодой для себя.