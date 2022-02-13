Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 02:36
02:34
Экономика
Angara Security: мошенники начали устраивать обманные конкурсы перед Днем всех влюбленных
02:27
Политика
Депутат Рады Кива обвинил киевские власти в подготовке геноцида русских на Украине
02:24
Общество
Генетик Исаев предупредил о риске развития нейроковида после перенесенного «Омикрона»
02:23
Экономика
Часть пожилых россиян может получить до 200 тысяч рублей 14 февраля
02:22
Политика
Мария Захарова: Олимпиада для Запада является бельмом на глазу
02:20
Общество
Иммунолог Ярцева посоветовала проходить тестирование на COVID-19 при любом недомогании
02:18
Спорт
«Челси» впервые стал победителем клубного чемпионата мира
02:04
Спорт
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова празднует 75-летие
02:00
Политика
Вывод иностранных военных с Украины поможет разрядке между Россией и Западом
01:50
Политика
Дипломат Полищук призвал Запад отказаться от поставок вооружения на Украину
Все новости

Депутат Рады Кива обвинил киевские власти в подготовке геноцида русских на Украине

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 02:27
Политика
Депутат Рады Кива обвинил киевские власти в подготовке геноцида русских на Украине
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 13 февраля. Киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским начали подготовку к буквальному истреблению русского населения Украины. Такое заявление сделал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Он обратил внимание, что в последнее время команда Зеленского будто пытается создать «информационный вакуум» через закрытие СМИ и интернет-ресурсов. Целью таких мер, считает Кива, являются намерения ввести страну в «изоляцию» и начать беспрепятственно избавляться от «неугодных».

«Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует YouTube-каналы, интернет сайты и Telegram-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины», — написал Кива в своих соцсетях.

Депутат полагает, что главными «исполнителями» этого плана станут националисты. При этом, продолжил парламентарий, радикалы уже давно не скрывают своей агрессии против русских. Член ОПЗЖ допустил, что киевские власти могут полностью отключить интернет и связь для того, чтобы не позволить информации об «этнической чистке» просочиться в поле зрения мировой общественности.

Недавно Кива обвинил Запад в полноценном захвате власти на Украине и геноциде местного населения. По его мнению, заокеанские «союзники» страны виновны в беспределе, который творят «нацисты и гомосексуалисты».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Рады Кива обвинил киевские власти в подготовке геноцида русских на Украине
зеленский илья кива геноцид Украина и Россия
Комментировать