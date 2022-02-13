Депутат Рады Кива обвинил киевские власти в подготовке геноцида русских на Украине

Киев, 13 февраля. Киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским начали подготовку к буквальному истреблению русского населения Украины. Такое заявление сделал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Он обратил внимание, что в последнее время команда Зеленского будто пытается создать «информационный вакуум» через закрытие СМИ и интернет-ресурсов. Целью таких мер, считает Кива, являются намерения ввести страну в «изоляцию» и начать беспрепятственно избавляться от «неугодных».

«Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует YouTube-каналы, интернет сайты и Telegram-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины», — написал Кива в своих соцсетях.

Депутат полагает, что главными «исполнителями» этого плана станут националисты. При этом, продолжил парламентарий, радикалы уже давно не скрывают своей агрессии против русских. Член ОПЗЖ допустил, что киевские власти могут полностью отключить интернет и связь для того, чтобы не позволить информации об «этнической чистке» просочиться в поле зрения мировой общественности.

Недавно Кива обвинил Запад в полноценном захвате власти на Украине и геноциде местного населения. По его мнению, заокеанские «союзники» страны виновны в беспределе, который творят «нацисты и гомосексуалисты».