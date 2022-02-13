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Часть пожилых россиян может получить до 200 тысяч рублей 14 февраля

Экономика
Часть пожилых россиян может получить до 200 тысяч рублей 14 февраля
Gosuslugi-online.ru

Москва, 13 февраля. Некоторые российские пенсионеры с 14 февраля получат денежные выплаты в размере до 200 тысяч рублей. Потратить их можно будет только на определенные цели.

Такую возможность предоставляют только неработающим пенсионерам, сообщает PRIMPRESS. Единовременная социальная выплата будет использоваться для возмещения расходов по газификации жилых помещений.

Пожилые граждане и сейчас могут подать заявление, чтобы компенсировать такие расходы, если они намереваются провести газ в частный дом или установить газовое оборудование. Обратиться нужно в местную администрацию, и государство частично возместит стоимость услуг. Размер выплаты будет зависеть от региона и объема расходов.

«В Ленинградской области собственники частных домов могут получить от властей до 180 тысяч рублей на то, чтобы провести газ. А если речь идет о льготной категории граждан, то размер разовой выплаты вырастает уже до 200-300 тысяч рублей. Но в среднем речь идет о сумме как раз в 200 тысяч», — отмечают аналитики.

Некоторые пенсионеры подали заявление заранее. Именно поэтому они смогут получить свои выплаты уже с этого понедельника.

Ряд россиян смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства в размере 5 тысяч рублей в феврале. Соответствующая помощь поступит на банковские карты. Ее будут направлять региональные отделения труда и соцзащиты.

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