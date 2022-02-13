Мария Захарова: Олимпиада для Запада является бельмом на глазу

Москва, 13 февраля. Олимпийские игры для стран Запада являются не праздником, как для россиян, а бельмом на глазу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Для россиян и людей, живущих на постсоветском пространстве, Олимпиада олицетворяет торжество спорта и радость, тогда как на Западе обратное отношение к этому событию. Это можно понять только если «узнать их менталитет», указала Захарова в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Это российские граждане, которые живут на территории РФ, в постсоветских странах, — для них Олимпиада — это праздник, это торжество спорта, это радость за олимпийцев. А для Запада это бельмо на глазу, это конкуренция в действии, в которой они проигрывают, это чей-то другой праздник, в котором они не главные. Это сложно понять, но когда ты знаешь их менталитет и подход, это очевидно», — заявила Захарова.

Также в ходе интервью на YouTube-канале «Соловьев Live» Захарова сообщила о значительном увеличении западного оружия и военных советников на Украине. Эти факты вызывают обеспокоенность у российской стороны.