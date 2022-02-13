«Челси» впервые стал победителем клубного чемпионата мира

Абу-Даби, 13 февраля. Лондонский «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» и впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла в Абу-Даби на стадионе «Мохаммед Бин Зайед». Команды не смогли выявить победителя в основное время матча, которое закончилось со счетом 1:1. За английский клуб гол забил Ромелу Лукаку. У бразильцев с пенальти отличился Рафаэл Вейга.

В дополнительное время победу «Челси» принес Кай Хаверц. В результате нарушения в штрафной площадке арбитр встречи назначил 11-метровый удар, который реализовал полузащитник англичан. При этом «Палмейрас» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Луана за «фол последней надежды» в конце второго овертайма.

Недавно завершился Кубок Африки по футболу, победу в котором одержала сборная Сенегала. Вратарь команды победителей Эдуар Менди, защищающий ворота «Челси», был признан лучшим голкипером турнира.