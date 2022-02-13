Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова празднует 75-летие

Москва, 13 февраля. Татьяна Тарасова воспитала огромное количество олимпийских чемпионов по фигурному катанию. В воскресенье заслуженный тренер отмечает свое 75-летие.

Впервые Тарасова примерила коньки в четырехлетнем возрасте. На лет ее поставил отец хоккеист Анатолий Тарасов. Однако после Всемирной универсиады в 1966 году она получила травму, из-за чего с карьерой фигуристки пришлось завязать.

По словам Тарасовой, родители никогда не хвалили ее за профессиональные достижения. Они не считали ее действия каким-то подвигом, так как каждый в их семье делал то, что может. Тренер вспоминает, что мать похвалила ее лишь однажды, однако этот случай запомнился ей на всю жизнь.

«Мы были на даче. Она сидела в тишине и вдруг сказала: "Танечка, какая же ты молодец. Построила своими руками такую дачу, где всем нам хорошо". И я запомнила. А если бы часто хвалили — в память бы не врезалось», — приводит ее слова газета «Известия».

Тарасова подготовила более 40 чемпионов мира и Европы, а десять из них стали олимпийскими чемпионами. С 2006 года тренер начала работать на телевидении, прививая любовь к фигурному катанию простым зрителям. В 2008 году Татьяна Тарасова достигла высшего профессионального признания, ее имя увековечили в Зале славы мирового фигурного катания.

В последние несколько дней не утихает скандал вокруг допинг-пробы 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Тарасова, комментируя этот инцидент, предположила, что таким образом юную россиянку пытаются выбить из эмоциональной колеи.