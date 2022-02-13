Дипломат Полищук призвал Запад отказаться от поставок вооружения на Украину

Москва, 13 февраля. США и НАТО должны перестать накачивать Украину вооружением, чтобы не допустить эскалации ситуации в Донбассе. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук

Кроме того, Североатлантическому альянсу нужно немедленно прекратить военные учения на Украине и отозвать военных инструкторов, сказал дипломат. Также Киев должен выполнить «Комплекс мер» для демилитаризации.

«Необходимо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять Украине оружие, отозвали военных советников и инструкторов, отказались от любых совместных учений на Украине и вывели с ее территории все ранее поставленные вооружения», — констатировал Полищук.

Вопрос об опасности поставок вооружения на Украину ранее поднял президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом. Дальнейшая милитаризация страны обострит ситуацию в Донбассе, привел слова российского лидер помощник президента Юрий Ушаков.