Канье Уэст потребовал от Билли Айлиш извинений за остановку концерта

Атланта, 13 февраля. Известная американская певица Билли Айлиш приостановила свой концерт, поскольку одному из зрителей стало плохо. Однако поступок исполнительницы задел рэпера Канье Уэста, об этом он написал в Instagram.

Во время концерта Айлиш, который прошел в Атланте, одному зрителю на первых рядах стало тяжело дышать. Певица приостановила песню, чтобы помочь поклоннику. Однако Уэст посчитал поступок Айлиш оскорбительным на фоне трагедии, произошедшей на концерте Трэвиса Скотта.

Тогда во время выступления музыканта среди зрителей началась сильная давка, но перформанс не был остановлен. В результате несколько человек погибли. Своей публикацией Уэст дал понять, что не станет выступать на предстоящем фестивале Coachella, пока Айлиш не принесет извинения.

«Ну же, Билли, мы любим тебя, так что, пожалуйста, извинись перед Трэвом и семьями, которые потеряли близких ... Трэв не знал, что происходит, пока он находился на сцене, и его очень ранила эта ситуация. И да, Трэв будет со мной на фестивале "Коачелла", но я не выступлю там без извинений от Билли», — написал рэпер в Instagram.

Ранее Уэст, находящийся в разводе с Ким Кардашьян, прокомментировал появление своей дочери Норт в TikTok. В своем сообщении, которое рэпер написал заглавными буквами, он потребовал от бывшей супруги не мешать его контактам с детьми.