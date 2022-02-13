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Неожиданная агрессия ведущего Малахова на съемках встревожила звездного адвоката Алешкина

Шоу-бизнес
Неожиданная агрессия ведущего Малахова на съемках встревожила звездного адвоката Алешкина
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 13 февраля. Ведущий Андрей Малахов не позволяет себе проявлять излишнюю эмоциональность на съемках «Прямого эфира». Но на фоне слухов о проблемах со здоровьем адвокат Алексей Алешкин обратил внимание на агрессивное поведение шоумена.

Недавно в Сети появились слухи о проблемах Малахова со здоровьем. Об этом сигнализировали отеки на его лице и заявление некоторых коллег о парике, который якобы носит звездный ведущий. Однако Алешкин уверен, что все «аргументы» так и останутся сплетнями, так как никаких доказательств нет.

Адвокат присутствовал на съемках программы, которую ведет Малахов. Во время процесса он был бодрым с легким гриммом на лице и привычной укладкой. Никаким образом ведущий не выдавал своего состояния.

Однако в один из моментов он повел себя крайне агрессивно и непривычно для себя. Малахов потребовал удалить грубую женщину из эфира, но терпеливо довел программу до конца.

«Мне это показалось нестандартным, ведь я не первый раз участвую в программе — ведущий никогда не повышал голос», — отметил адвокат Алешкин.

Ранее сообщалось, что ведущий Андрей Малахов действительно обращался к медикам с серьезным заболеванием и сдавал анализы. По словам звездного врача, результаты не очень обнадеживающие.

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малахов агрессия адвокат Алешкин
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