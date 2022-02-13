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Участницу Евровидения от Украины Алину Паш нашли на базе «Миротворец»

Общество
Участницу Евровидения от Украины Алину Паш нашли на базе «Миротворец»
instagram.com  /  @alinapash

Киев, 13 февраля. Украинская певица Алина Паш, прошедшая конкурсный отбор на Евровидение, оказалась в базе данных скандального сайта «Миротворец». Причиной этому послужило посещение артисткой Крыма в 2015 году.

Паш внесли в базу еще два года назад. Тогда ее обвинили в незаконном пересечении границы Украины при поездке в Крым. Сама певица отрицает предъявленные сайтом обвинения.

Кроме того, в 2015 году девушка оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Тогда артистка попала в российскую столицу при транзите в Турцию.

Несколько часов назад стало известно, что именно Паш будет представлять Украину на Евровидении-2022. В конкурсном отборе она исполняла композицию «Тени забытых предков» на украинском языке.

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украина евровидение алина паш
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