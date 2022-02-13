Daily Express напомнило о чудодейственных для гипертоников свойствах зеленого чая

Лондон, 13 февраля. Высокое кровяное давление может оказаться предшественником опасных заболеваний. Снизить его рекомендуется с помощью зеленого чая, пишет Daily Express.

Снизить кровяное давление можно без приема медикаментов. Согласно клиническим исследованиям, регулярное употребление зеленого чая сокращает риск развития гипертонии на 65%. В этом напитке содержится большое количество полифенолов, пишет «ИноСМИ».

«У тех, кто в течение года выпивал как минимум полчашки зеленого чая средней крепости в день, риск развития гипертонии снизился на 46% по сравнению с теми, кто этой привычке не следовал. Среди тех, кто выпивал более двух с половиной чашек чая в день, риск высокого давления сокращался на 65%», — отмечается в одном из исследований.

Пользу отметили и в чае улун. По мнению экспертов, если пить больше 600 миллилитров ежедневно, то риск развития гипертонии будет еще ниже. Зеленый чай содержит катехины. Они открывают белковые каналы в мембранах, которые контролируют состояние в сосудах.

Зеленый чай полезен не только для гипертоников, но и желающим похудеть. В этом напитке мало калорий. Дополнительно бороться с лишним весом можно с помощью несладкого кофе и диетической газировкой.