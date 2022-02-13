Тренер чемпиона ОИ Нэйтана Чена призвал не делать Камилу Валиеву виновницей всех проблем

Пекин, 13 февраля. Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена из Соединенных Штатов, дал комментарий по поводу допинг-скандала с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх.

В пятницу независимое Международное агентство тестирования (ITA) официально заявило, что в допинг-тесте Валиевой был найден запрещенный препарат триметазидин. Однако известно, что спортсменка сдала положительную пробу в декабре, то есть до старта Игр.

Тренер Арутюнян отметил, что американские фигуристы корректно высказываются в отношении россиянки по поводу ситуации с допингом. Заявления спортсменов, представляющих США, продиктованы рекомендациями местной федерации фигурного катания. Кроме того, по его словам, не стоит делать 15-летнюю спортсменку виновницей всех проблем, пишет РИА Новости.

«Еще до отъезда в Пекин фигуристам было сказано: "Все, на что мы не можем повлиять, должно быть отброшено в сторону". Я всегда на стороне спортсменов, а уж когда речь идет о 15-летней девчонке, не стоит делать ее виновницей всех проблем», — подчеркнул Рафаэль Арутюнян.

Сборная России по фигурному катанию с Камилой Валиевой, Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Никитой Кацалаповым и Викторией Синициной одержала победу на ОИ в командном турнире. Спортсменам должны были вручить золотые медали, однако церемонию отложили из-за сомнительной допинг-пробы Валиевой. Дело 15-летней фигуристки рассмотрит комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) 13 февраля.