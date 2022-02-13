Пентагон опроверг вхождение американской подлодки в территориальные воды России

Вашингтон, 13 февраля. Подводная лодка Соединенных Штатов не находилась в территориальных водах России. Соответствующее заявление сделали представители американского Пентагона.

Речь идет об инциденте с американской подводной лодкой класса Virginia, которая вошла в российские территориальные воды в зоне учебных маневров Тихоокеанского флота. Представители Минобороны РФ посчитали действия экипажа США грубой провокацией. При этом в Пентагоне добавили, что американские подлодки перемещаются исключительно в международных водах, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден во время телефонных переговоров не обсуждали инцидент с американской подлодкой. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, соответствующие демарши предпринимаются по линии министерства обороны.