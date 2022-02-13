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Военный эксперт Болтенков исключил серьезную опасность британских Sea Spear для ВМФ России

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 00:46
Армия
Военный эксперт Болтенков исключил серьезную опасность британских Sea Spear для ВМФ России
mil.ru  /  Пресс-служба Южного военного округа

Москва, 13 февраля. Украина пока не получила противокорабельные ракеты Sea Spear («Морское копье»), однако о возможной их передаче Киеву недавно заявлял посол страны в Великобритании Вадим Пристайко.

Недавно между Киевом и Лондоном был заключен контракт на поставку серии британский ракетных катеров. В соглашении также фигурировала информация о передачи боеприпасов Sea Spear. При этом власти обеих стран не скрывают, что потенциальной мишенью для них являются российские корабли в Черном море, передает газета «Известия».

«Один катер с 8–10 ракетами сам по себе особой ценности не имеет. Лишь при использовании в комплексе с самолетами, беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы у Украины будут хоть какие-то шансы нанести ущерб Черноморскому флоту. Но после этого ВМС Украины очень быстро перестанут существовать из-за ответного удара», — констатировал Болтенков.

Ранее вопрос милитаризации Украины западными странами поднял президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом. По его словам, дальнейшие поставки вооружения Киеву лишь обостряют сложившуюся ситуацию.

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