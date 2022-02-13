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Бездомная собака накинулась на группу первоклассников в Тверской области

Происшествия
Бездомная собака накинулась на группу первоклассников в Тверской области
pixabay.com

Весьегонск, 13 февраля. Бродячая собака, обосновавшаяся у одного из магазинов Тверской области, напала на первоклашек, идущих в школу. Об инциденте сообщил очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте».

Соответствующая публикация появилась в паблике «Подслушано в Весьегонске». Автор новости призвал хозяев следить за своими детьми и не оставлять животных на улице. В комментариях однако разгорелась дискуссия. Некоторые предположили, что собаку спровоцировали на нападение, другие же считают, что бездомные четверолапые могут напасть и без повода.

«За своих детей я уверенно отвечаю, что собак они не дразнят и дружат со многими из них. Но сегодня собака неожиданно напала на первоклассников у "Светофора". Никто ее не провоцировал. Провожать ребенка не имеем возможности, работаем. И что теперь у собак вседозволенность должна быть?» — написала жительница города.

Бездомные животные все чаще становятся большой проблемой для многих регионов России. Депутат Владимир Бурматов рассказал о способе решения данного вопроса.

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